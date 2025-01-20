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السبب ثأر عشائري..القبض على قتلة “سائق الكوستر” في الموصل

محليات

2025-01-20 | 15:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السبب ثأر عشائري..القبض على قتلة “سائق الكوستر” في الموصل
1,552 مشاهدة

اعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاثنين، القبض على قتلة “سائق الكوستر” في الموصل، فيما اشارت الى ان سبب الحادث عشائري.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ألقت شرطة نينوى، القبض على المتهمين بقتل سائق “الكوستر” في حي التاميم شرقي الموصل، بعد متابعة استمرت عدة أيام شملت الاستماع إلى إفادات الشهود وتحليل مقاطع من كاميرات المراقبة".

واشارت الى ان "التحقيقات الأولية اظهرت أن الجريمة ارتكبت بدافع الثأر العشائري".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت فيديو يظهر المتهمين يستقلان دراجة نارية وهما يطلقان النار على سائق الكوستر الثلاثاء الماضي، مما أثار ردود فعل واسعة في الشارع الموصلي.

بدورها، حذرت السلطات القضائية، من "خطورة نشر مثل هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرةً إلى أن "تسريب مقاطع الجرائم الجنائية يؤثر سلباً على سير التحقيق ويثير الفزع بين المواطني". في بيان لها،

وأشادت رئاسة محكمة استئناف نينوى "بجهود القوات الأمنية في القبض على الجناة"، مؤكدة ضرورة "تسليم هذه الأدلة إلى الجهات المختصة بدلاً من نشرها علناً".

وشددت السلطات على أن "مثل هذه الأخطاء في تسريب المقاطع تضر بالتحقيقات وتربك المواطنين"، مثمنة دور المواطنين في "التعاون مع الجهات الأمنية، داعيةً الجميع إلى الحذر في تداول هذه المقاطع".

وطمأنت السلطات القضائية، أهالي الموصل بأن "المدينة آمنة وتعتبر من المحافظات التي تتصدر قائمة الأمان في العراق"، مشيرةً إلى أن "الجرائم الجنائية تقع في كل دول العالم، وهي جزء من التحديات التي تواجهها المدن".
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الموصل

سائق كوستر

القصاء

القبض على الفاعل

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