أربع إصابات بحادث سير في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير في منطقة القديمة يتسبب بإصابة 4 اشخاص تم نقلهم إلى مستشفى قريب".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.