اربع محافظات تقترب من الانجماد.. استعدوا للامطار والغبار وانخفاض الحرارة

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في درجات الحرارة مع تساقط للامطار وتصاعد للغبار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، إن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضاف أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً، تنشط الرياح نهاراً (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين والجنوبية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (3-5)كم".

وأشار إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية والأقسام من المنطقة الوسطى، تنشط الرياح نهاراً إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في أقسام المنطقتين والجنوبية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في الوسط والجنوب وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، مدى الرؤية (6-8)كم وفي الغبار (3-5)كم".

ولفت إلى أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقتين والجنوبية مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً في بعض الأماكن منهما وصحو في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأربعاء في بغداد وبابل والنجف الأشرف والديوانية 17، السليمانية 9، كركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى 15 ، كربلاء المقدسة 16، البصرة 19"، مشيرة الى ان "درجات الحرارة الصغرى ستسجل في ميسان 12 مئوية وذي قار والمثنى 8 مئوية، اما في بغداد 4 مئوية وفي أربيل ونينوى والسليمانية 1 مئوية ودهوك 2 مئوية".