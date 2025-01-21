"استقطع رواتب وتصرف بها".. النزاهة تضبط مسؤولاً في حسابات صحة بابل

نيوز ـ امن

أعلنت هيئة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤولٍ سابقٍ في دائرة صحَّة مُحافظة على خلفيَّة إحداثه عمداً ضرراً بمصلحة الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، أنَّ " تحقيق بابل، تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي من ضبط مدير قسم الحسابات في سابقاً؛ لإقدامه على استقطاع المبالغ المُستحقَّة من رواتب مُوظَّفي دائرة صحَّة إلى عددٍ من الدوائر الدائنة، والتصرُّف فيها، خلافاً للغرض الذي اسْتُقْطِعَتْ من أجله".

وتابع، ان "التحقيقات الأوليَّـة تشير إلى أن المبالغ التي تمَّ استقطاعها لمصلحة عددٍ من المصارف والدوائر الدائنة، قد صرفها المُتَّهم على أبواب العلاوات والترفيعات الخاصَّة بمُوظَّفي دون سند قانوني".

وأضاف، ان "تنفيذ عمليَّة الضبط جاء استناداً إلى مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ صدرت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".