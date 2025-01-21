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خبر سار من رئيس الوزراء يخص المتقاعدين
محليات
2025-01-21 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
17,978 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
اعلن
رئيس الوزراء
محمد شياع
السوداني، اليوم الثلاثاء، شمول المتقاعدين بتوزيع قطع الأراضي.
وقال
رئيس الوزراء
خلال اتصال هاتفي مباشر مع المواطنين عبر التلفزيون الرسمي وتابعته
السومرية
نيوز، انه "سيتم المباشرة بالعمل على تطوير البنى التحتية في مدينة الصدر"، متعهدا بـ"حل مشكلات المواطنين".
وتكفل
رئيس الوزراء
"مواطناً للحصول على قرض الإسكان"، لافتا الى ان "المتقاعدين من ضمن المشمولين بتوزيع قطع الأراضي".
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