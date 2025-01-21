خبر سار من رئيس الوزراء يخص المتقاعدين

نيوز – محلي

اعلن السوداني، اليوم الثلاثاء، شمول المتقاعدين بتوزيع قطع الأراضي.









وقال خلال اتصال هاتفي مباشر مع المواطنين عبر التلفزيون الرسمي وتابعته نيوز، انه "سيتم المباشرة بالعمل على تطوير البنى التحتية في مدينة الصدر"، متعهدا بـ"حل مشكلات المواطنين".

وتكفل "مواطناً للحصول على قرض الإسكان"، لافتا الى ان "المتقاعدين من ضمن المشمولين بتوزيع قطع الأراضي".