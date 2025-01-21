قرار جديد من التعليم حول ترقين قيد الطلاب

نيوز – محلي

أصدرت وزارة والبحث العلمي، قراراً بترقين قيد الطالب في حال ثبوت اعتماده على شراء بحث من المكاتب عند إعداده رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، مؤكدة أن القرار جاء من أجل ترصين البحث العلمي في البلاد.

وقال الناطق باسم الوزارة حيدر العبودي للصحيفة الرسمية تابعته نيوز، إن "هيئة الرأي في الوزارة صادقت على التعديلات المقترحة على ضوابط ترصين النشر العلمي والبحث العلمي، المتضمنة اتخاذ قرار بترقين قيد الطالب الذي يثبت لجوؤه إلى مايسمى مكاتب النشر العلمي لغرض كتابة أو الأطروحة كلاً أو جزءاً"، مؤكداً أنه "لن تتم إعادة من يثبت عليه ذلك، إلى مقاعد الدراسة داخل البلاد أو خارجها في حال رغبته إكمالها مستقبلاً".

وتكتظ اللافتات الإعلانية في بعض مكتبات منطقة باب المعظم التي تحمل عنواناً (مساعدة الباحث) في كتابة الرسائل والأطاريح، إضافة إلى الإعلانات المموَّلة بمواقع التواصل الاجتماعي الهادفة إلى استمالة الباحث لإكمال ما مطلوب منه، لقاء مبالغ لا تقل عن خمسة ملايين دينار لرسالة الماجستير وسبعة ملايين دينار أطروحة الدكتوراه".

يشار إلى أن اللجان العلمية في الكليات متمثلة بالأقسام توافق على العناوين الحديثة غير المكررة في الجامعات المحلية والدولية بعد إجراء عمليات البحث من خلال مواقع الجامعات والكليات المناظرة.