رسميا.. اعفاء هذه الفئة من التعرفة الكمركية لاستيراد السيارات

وذكرت المؤسسة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، انه "تم استحصال موافقة وتوجيه للكمارك لغرض تطبيق قانون الخاص بإعفاء ذوي الشهداء من التعرفة الكمركية عند استيراد السيارات ولمرة واحدة".وأضافت المؤسسة، ان "القرار جاء في اطار متابعة فقرات قانون المعدل وبجهود حثيثة من قبل رئيس المؤسسة النائلي".