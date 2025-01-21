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اصغر متحدثة باسم البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟
محليات
2025-01-21 | 05:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,659 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
كارولين ليفيت سياسية وصحفية أميركية وُلدت عام 1997 في ولاية نيوهامبشير وسط عائلة تدير مشاريع صغيرة، عملت عقب تخرجها في الجامعة كاتبة رئاسية ومساعدة للمتحدثة باسم
البيت الأبيض
أثناء ولاية الرئيس
دونالد
ترامب
الأولى، وترشحت في انتخابات
الكونغرس
الأميركي التمهيدية عام 2022، لكنها خسرت في الانتخابات العامة.
واختارها
ترامب
لتكون متحدثة باسم حملته الانتخابية عام 2024، ورشحها في تشرين الثاني 2024 لشغل منصب المتحدثة باسم
البيت الأبيض
بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية.
المولد والنشأة
ولدت كارولين ليفيت يوم 24 آب 1997 في ولاية نيوهامبشير شمال شرقي
الولايات المتحدة
الأميركية، ونشأت وسط عائلة تدير أعمالا صغيرة، إذ كانت تعمل في سن مبكرة في محل لبيع الآيس كريم مملوك لعائلتها في مدينة أتكينسون.
وكارولين ليفيت متزوجة ولديها طفل يدعى نيكولاس.
الدراسة والتكوين العلمي
درست ليفيت في مدرسة سنترال كاثوليك الثانوية بمدينة لورانس في ولاية ماساشوستس، ثم التحقت بكلية سانت أنسيلم وحصلت على بكالوريوس في السياسة والاتصالات عام 2019.
نشطت ليفيت أثناء دراستها في الكيانات الجامعية، وأتيحت لها الفرصة للعمل أثناء انتخابات عام 2016 في قناة فوكس نيوز، والتقت العديد من المرشحين الرئاسيين في حرم الجامعة، وهو ما شكّل لها أول نافذة على عالم الصحافة، حسب تعبيرها.
كما أسست ليفيت نادي سانت أنسيلم للإذاعة، وتطوعت في معهد نيوهامبشير للسياسة، وعملت في محطة تلفزيونية محلية متنقلة بولايتها من أجل إنتاج برامج وثائقية.
التجربة العملية
تقدمت كارولين ليفيت عام 2018 بطلب للتوظيف في البيت الأبيض، وتم قبولها عقب تخرجها في الجامعة، وبدأت العمل كاتبة رئاسية.
وأثناء ولاية الرئيس
دونالد
ترامب
الأولى عملت ليفيت مساعدة للمتحدثة باسم الأبيض حينها كايلي مكيناني.
وقالت ليفيت في تصريح لها إنها "ساعدت مكيناني في الإعداد للإحاطات الصحفية، وحاربت وسائل الإعلام المتحيزة، وساهمت بفخر في إيصال أجندة الرئيس
ترامب
(أميركا أولا) التي رفعت شأن المواطنين المنسيين".
بعد فترة عملها في
البيت الأبيض
أصبحت ليفيت مديرة الاتصالات لعضوة
الكونغرس
الأميركي إليز ستيفانيك التي رشحها
ترامب
عام 2024 سفيرة
الولايات المتحدة
لدى الأمم المتحدة.
وفي انتخابات
الكونغرس
التمهيدية عام 2022 فازت ليفيت بترشيح الحزب الجمهوري عن ولاية نيوهامبشير، لكنها خسرت في الانتخابات العامة أمام منافسها الديمقراطي كريس باباس.
وأثناء حملتها الانتخابية تعهدت بخفض الضرائب والدفاع عن سياسات "السوق الحرة المؤيدة للنمو"، وقدمت نفسها داعمة لإنفاذ القانون ورافضة للهجرة غير النظامية.
وقد اختارها
ترامب
لتكون متحدثة باسم حملته الانتخابية عام 2024 التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
عودتها إلى
البيت الأبيض
في 15 تشرين الثاني 2024 أعلن
ترامب
ترشيح كارولين ليفيت لشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، لتكون أصغر من يشغل هذا المنصب في تاريخ
الولايات المتحدة
.
وقال
ترامب
في بيان إن "كارولين ذكية وصلبة، وأثبتت قدرتها على التواصل بشكل فعال جدا"، مشيرا إلى أنها أدت عملا استثنائيا بصفتها متحدثة باسم حملته الانتخابية.
وأضاف
ترامب
"لدي ثقة مطلقة بأنها ستتفوق في منصبها الجديد، وستساعدنا في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأميركي لنستعيد مجد وعظمة أميركا".
من جهتها، قالت ليفيت في تغريدة لها على منصة إكس "شكرا لك الرئيس
ترامب
على ثقتك بي، أشعر بالتواضع والشرف، فلنستعد مجد وعظمة أميركا".
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