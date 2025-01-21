مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في بغداد يوم الاحد

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر ومؤسسات في العاصمة بغداد، ليوم الأحد 26 كانون الثاني 2025".وأضاف، أن "ذلك بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام بن (عليه السلام)".