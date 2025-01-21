المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الأحد المقبل

قررت محافظات عراقية عدة تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.





وقرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة الاحد المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام).

كما أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الاحد المقبل.

وقرر مجلس محافظة في بيان، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 26 كانون الثاني 2025 المصادف 25 من شهر رجب، لإتاحة الفرصة للأهالي لإحياء المناسبة واستذكار القيم النبيلة التي قدمها الإمام (ع).