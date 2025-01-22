سادس محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل

وقال ديوان محافظة في بيان مقتضب تلقته نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)".وكان قد قرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر ومؤسسات في العاصمة بغداد، يوم الأحد 26 كانون الثاني بمناسبة إحياء ذكرى "استشهاد الإمام بن جعفر الكاظم".وفي ذات السياق، أعلنت كل من محافظة ذي قار والمثنى وواسط وميسان، تعطيل الدوام الرسمي في ليوم الأحد أيضاً.