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أبرزها العقود.. النزاهة النيابية تكشف اسباب استضافة وزيرة الاتصالات

محليات

2025-01-22 | 01:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبرزها العقود.. النزاهة النيابية تكشف اسباب استضافة وزيرة الاتصالات
779 مشاهدة

السومرية نيوز ـ سياسي
كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير، اليوم الأربعاء، عن اسباب استضافة وزيرة الاتصالات هيام الياسري في البرلمان، فيما اكدت انه تم مناقشة مستوى الخدمات والعقود التي اثيرت عليها بعض الشبهات في الوزارة .

 
وقالت القصير في حديث لـ "السومرية نيوز" ان "النزاهة النيابية استضافت وزيرة الاتصالات لمناقشة مستوى الخدمات والعقود التي اثيرت عليها بعض الشبهات خلال الفترة السابقة"، مشيرا الى انه " تم مناقشة جميع الملفات المتعلقة بمستوى جودة الانترنت المقدمة للمواطن".


وتابعت، ان "اللجنة قدمت جميع الاوراق والجداول مكتوبة الى وزيرة الاتصالات التي وعدت بالإجابة على كافة الاستيضاحات التي قدمت اليها خلال الاستضافة".


واضافت، انه "ننتظر الاجابة من الوزيرة على كافة الاسئلة باعتبار ان الجلسة بقيت مفتوحة والاستضافة".


وكانت لجنة النقل والاتصالات النيابية، قد استضافت في وقت سابق وزيرة الاتصالات هيام الياسري لاستجوابها على العديد من الملفات، بشان خدمة الانترنيت والعقود التي ابرمتها الوزارة وغيرها من الملفات التي اثيرت بالفترة السابقة.
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خاص السومرية

وزيرة الاتصالات

النزاهة النيابية

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