أبرزها العقود.. النزاهة النيابية تكشف اسباب استضافة وزيرة الاتصالات

وقالت القصير في حديث لـ "السومرية نيوز" ان "النزاهة النيابية استضافت وزيرة الاتصالات لمناقشة مستوى الخدمات والعقود التي اثيرت عليها بعض الشبهات خلال الفترة السابقة"، مشيرا الى انه " تم مناقشة جميع الملفات المتعلقة بمستوى جودة المقدمة للمواطن".وتابعت، ان "اللجنة قدمت جميع الاوراق والجداول مكتوبة الى وزيرة الاتصالات التي وعدت بالإجابة على كافة الاستيضاحات التي قدمت اليها خلال الاستضافة".واضافت، انه "ننتظر الاجابة من الوزيرة على كافة الاسئلة باعتبار ان الجلسة بقيت مفتوحة والاستضافة".وكانت النقل والاتصالات النيابية، قد استضافت في وقت سابق وزيرة الاتصالات لاستجوابها على العديد من الملفات، بشان خدمة الانترنيت والعقود التي ابرمتها الوزارة وغيرها من الملفات التي اثيرت بالفترة السابقة.