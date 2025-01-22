ذهاباً وإياباً.. التخطيط تستحدث مسارين جديدين لسريع محمد القاسم

وذكر الناطق الإعلاميُّ باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح إنَّ "الأمانة استحصلتْ موافقة وزارة التخطيط على تنفيذ خطتها المروريَّة للعام الحالي المتضمِّنة استحداث ممرّين جديدين لكلِّ جانبٍ ذهاباً وإياباً لتوسعة خط المرور السريع محمّد الذي يُعدّ الشريان المروريَّ الأهمَّ في جانب بحسب الصحيفة الرسمية".وتابع، ان "أحد المسارات المستحدثة سيكون مخصَّصاً للنقل الجماعيِّ العامّ بهدف امتصاص ظاهرة الاختناقات المروريَّة".