رابطة شركات السفر والسياحة تشارك بمعرض "فيتور مدريد" الدولي للسياحة العالمية

وقالت الرابطة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استكمالاً لزيارة رئيس محمد شياع السوداني والوفد الحكومي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، والتي جرى خلالها تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين، شاركت رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، وبمعية وزارة الثقافة وهيئة السياحة، في معرض فيتور مدريد الدولي للسياحة. حيثُ تُعَدّ المشاركة بجناح رسمي يمثل جمهورية الأولى من نوعها".وأضافت الرابطة، "شارك في الجناح عدد من شركات السفر والسياحة والفنادق من مختلف المحافظات العراقية وإقليم العراق".من جهته، قال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني إن "مشاركة في معرض فيتور مدريد تمثل نقطة تحول في برنامج الوزارة الرامي إلى انفتاح البلد على المستوى السياحي العالمي، وإبراز أهم معالمه التاريخية والأثرية والسياحة الدينية، من خلال التسهيلات التي عملت عليها الحكومة لدعم السياحة الوافدة إلى البلد".من جانبه بيّن رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في حيدر عامر الدجيلي، أنّ "الهيئة الإدارية للرابطة عملت طوال الأشهر الماضية، وبالتنسيق مع سفارة في مدريد ووزارة الثقافة وهيئة السياحة، على مشاركة الرابطة بجناح رسمي يمثل لأول مرة، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص الذي يعمل على استثمار انطلاق فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية من اجل جعل واجهة سياحية عالمية تستقطب جميع السياح من مختلف بلدان العالم".وأشار الدجيلي إلى أنّ "الرابطة أبرمت مذكرات تفاهم، وجرى توقيع عقود وبرامج سياحية بين الشركات الأجنبية والشركات العراقية المشاركة في الجناح، ونستهدف خلال المرحلة المقبلة تسويقَ وترويجَ أهم المعالم التاريخية والثقافية والأثرية على أرض بلاد الرافدين".