مصرع شخصين إثر اندلاع حريق داخل منزل في الغزالية

نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع شخصين إثر تعرضهما لحادث حريق اندلع داخل منزلهما ضمن منطقة في العاصمة .

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران وانتشال الجثتين".



والمعلومات الأولية تشير إلى ان الحادث نتيجة تماس كهربائي، بحسب المصدر الأمني.

