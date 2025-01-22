ثماني عشرة جامعة عراقية في تصنيف التايمز للتخصصات الأكاديمية 2025

وحققت جامعات والأنبار والنهرين والتقنية الوسطى وديالى والتكنولوجية والمستنصرية وبابل والبصرة والموصل والقادسية وواسط والفرات الأوسط التقنية والتقنية الشمالية وتكريت وكربلاء وذي قار والمثنى مراتب إيجابية موزعة على تخصصات:▪️ Arts and Humanities▪️ Computer Science▪️ Education Studies▪️ Engineering▪️ Life Sciences▪️ Medical and Health▪️ Physical Sciences▪️ Social Sciencesوتنافست الجامعات العالمية في تصنيف التايمز للتخصصات للعام 2025 () على وفق ثمانية عشر مؤشرا ضمن معايير التدريس وبيئة البحث وجودة البحث ودخل الصناعة والنظرة الدولية.