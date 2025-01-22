جمع 7 أطنان من نفايات السياح.. ناشط بيئي يطلق مشروعا في السليمانية (صور)

تمكن الناشط البيئي المتطوع سوران دڵپاک من جمع 7 أطنان من نفايات السياح الزجاجية والبلاستيكية في حملة لتنظيف غابات ناحية رانيا التابعة لإدارة سوران بمحافظة .

وقال دڵپاک، انه "يحب العمل التطوعي ويعتبره أمراً مقدساً، خاصة في مجال البيئة، سيما وأن حجم الضرر الذي تخلفه الأكواب والزجاجات المكسورة على البيئة وجمال الطبيعة".



وأضاف: "تنظيف الغابات من مخلفات السياح هو جزء من مسؤوليات البيئة وبلدية رانيا، الا انه عازم على إعادة تدوير النفايات التي جمعها وإطلاق مشروع خاص داخل الغابات لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة".