هل من الممكن اعلان عطلة يوم غد؟

نيوز – محلي

بعد ان أعلنت عددا من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)، تساءل الكثير من المواطنين حول إمكانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد ليتسنى لهم التوجه الى مدينة الكاظمية.

وذكر المواطن محمد الجبوري لـ نيوز، ان "الدوام الرسمي ليوم غد الخميس يمنعنا من تادية الزيارة الى الكاظمية"، داعيا الجهات المسؤولة الى "منح عطلة يوم غد ليتسنى للكثير من المواطنين وخاصة الموظفين من أداء الزيارة".

وبين المواطن إبراهيم محمد من أهالي لـ نيوز، "انني موظف حكومي ولا استطيع الذهاب الى منطقة الكاظمية بسبب ارتباطي بالعمل"، لافتا الى "انني لو توجهت سيرا من الى وتحديدا الى منطقة الكاظمية بعد انتهاء الدوام الرسمي يوم الخميس فلا استطيع الوصول في اليوم الذي يصادف ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)".

وقررت محافظات عراقية عدة تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، من ضمنها والبصرة وكربلاء والنجف والمثنى وذي قار وميسان.