بهذه الخطوات يمكنك الحصول على قرض الإسكان عبر منصة اور

نيوز – محلي

نشرت الوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء، خطوات التقديم على الإسكان عبر منصة أور الالكترونية.

وادناه خطوات التقديم وفقا للوكالة الرسمية واطلعت عليها نيوز:

