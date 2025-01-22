أحدهم امرأة بحوزتهما (77) ألف حبة مخدرة.. اعتقال مطلوبين في ميسان

وذكرت الفرقة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استمرارا للعمليات الامنية النوعية التي تنفذها قيادة الرد السريع في معظم محافظات البلاد، وبجهود استخبارية كبيرة ودقيقة، في ملاحقة تجار ومتعاطيها، مازالت قطعاتنا تطبق من خلال تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق هؤلاء المطلوبين، وتطبيق ومحاربة افة المخدرات".وأشارت الى انه "تمكن ابطال الفوج الاول اللواء الرابع فرقتنا، من اعتقال مطلوبين اثنين أحدهم امرأة وبحوزتهما نحو (77) ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون في محافظة ميسان".وتابعت، أن "عملية القاء القبض نفذت بالاشتراك مع مديرية مكافحة والمؤثرات العقلية بالمحافظة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع"، مبينة انه "تم المطلوبين مع المضبوطات الى جهة الطلب اصوليا".