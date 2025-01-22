بعد تعديل "قانون الجوازات" حديث سياسي عن امتياز ومصالح شخصية

اعتبر ائتلاف الذي يتزعمه الأسبق حيدر العبادي، الأربعاء، أن قرار بمنح الجواز الدبلوماسي هو امتياز ومصالح شخصية ضيقة، مشيرا الى أن أغلب الكتل السياسية تبحث عن مصالحها الخاصة.

وقال المتحدث باسم الائتلاف الزبيدي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه الفضائية، "في كل دول العالم تمنح الجوازات الدبلوماسية لأغراض تقديم خدمة للبلد على مستوى من يستحق وحمل هذه الجوازات بفئات محددة".

وأضاف "في كل شيء مختلف عن دول العالم"، كاشفا أن "لجنة النيابية تتحدث عن رقم هائل وكبير جدا تتحدث عن منح 45 ألف جواز وهذا رقم عال جدا".

ولفت الى أن "هذا سوف يزيد اضعاف الرقم الموجود"، مضيفا "هذا ليس عمل مؤسسات هذا تخبط وفوضى في إصدار قرارات مهمة تمثل سياسة بلد، جوازنا وصل الى الحضيض".

وأشار الزبيدي الى أن "السيد عندما ألغى امتيازات، حتى هذه اللحظة الكثير من المسؤولين يسجلون نقاط عنه"، معتبرا أن "الامتيازات رجعت بقوة".

وأكد أن "ائتلاف هي الكتلة السياسية الوحيدة الأكثر تعطي مواقف سياسية بكل الحالات وفي كل حدث سياسي ولا نخشى أحدا".

وبشأن ماذا يفسر ائتلاف قرار بمنح الجواز الدبلوماسي، قال الزبيدي "هو امتياز ومصالح شخصية ضيقة"، معتبرا أن "اغلب الكتل السياسية تبحث عن مصالحها الخاصة وليس المصالح العامة".

وتساءل بالقول "بماذا يستفاد المواطن من الجواز الدبلوماسي"، مضيفا "الذي يستفيد منه هم المسؤولون والحاشية والبلوكرات".

وتابع "فيه حصانة لا يعتقل في اي دولة في العالم وهذا امتياز"، مردفا "وهذا تبرير لأي حرامي ويمكن نور زهير لديه جواز دبلوماسي ولا يعتقل".

وصوت مجلس النواب العراقي، قبل أيام، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.

وما تزال خطوة التصويت على تعديل قانون الجوازات الذي يتضمن امتيازات للمسؤولين وعوائلهم تأخذ حيزا من الانتقادات داخل مجلس النواب، وسط تحذيرات نيابية من انعكاسها على صورة السلطة التشريعية لدى المواطن.