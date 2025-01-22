عطلة لهذه الفئة من الموظفين غداً

نيوز – محلي

أعلنت مديرية الكرخ الثالثة في بغداد، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام فيها ليوم غد الخميس.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان "المدير العام لتربية الكرخ الثالثة سعد صابر عباس الربيعي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المديرية والاقسام الخارجية ليوم غد الخميس الموافق الـ23 من كانون الثاني الحالي".

وأضافت ان "ذلك جاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام بن جعفر عليه السلام، وبسبب الزخم الحاصل لتوافد الزائرين على الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية المقدسة".