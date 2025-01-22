تقرير حالة الطقس في البلاد خلال أيام زيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)

نيوز – محلي

اصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تقريرا بخصوص حالة الطقس في أيام زيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.

وقال القسم في التقرير الذي ورد لـ نيوز، إنه "في عموم المدن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من مدن جنوب البلاد وواسط وديالى نهار ومساء الجمعة، وتنتهي الفرص مساء يوم السبت ونهار الأحد لهطول أمطار خفيفة في مدن جنوب البلاد وتحديداً وميسان وذي قار".

وأضاف "أما الطقس في العاصمة فيكون صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح مستقرة على الاتجاه الغربي بسرعة خفيفة لا تتجاوز 20 كم/ ساعة".

وأوضح، أن "الرياح على العموم شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة تراوح سرعتها ما بين 10-25 كم/ بالساعة، ولا يوجد نشاط ملحوظ".

وادناه نص التقرير: