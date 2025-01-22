في بابل.. ضبط قطع أثرية تعود لعصور قديمة

أعلنت وكالة والتحقيقات في محافظة بابل، الأربعاء، عن ضبط قطع أثرية تعود لعصور قديمة.

وقالت الوكالة في بيان، "استمراراً للجهود التي تبذلها وكالة للحفاظ على الإرث الحضاري للبلاد فقد رصدت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته قطع أثرية يروم بيعها".

وأضاف البيان "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص ومتابعته ميدانياً وفنياً والقاء القبض عليه بالجرم المشهود اثناء عملية البيع"، مشيرا الى أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن قيامه بحيازة هذه القطع الأثرية لغرض المتاجرة بها بعد الحصول عليها بطرق غير قانونية".