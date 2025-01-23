Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يكتسح سالزبورج بخماسية في أبطال أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.. رؤية اقتصادية عن معدلات البطالة في العراق

محليات

2025-01-23 | 02:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.. رؤية اقتصادية عن معدلات البطالة في العراق
633 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

تشهد معدلات البطالة في العراق ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 16%، مع تفاقم الأزمة بين النساء بشكل أكبر مقارنة بالرجال. ورغم أن الكثيرين يعزون هذه المشكلة إلى ضعف القطاع الخاص وعجزه عن توفير فرص عمل كافية لتقليل هذه النسبة، إلا أن الواقع يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد قدرة القطاع الخاص على التوظيف، وذلك بحسب ما ذكره رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي.

ويقول العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، على مر السنين، ورغم نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ظل العراق يعاني من مشكلة حقيقية تتعلق بضعف القدرات الشخصية، العلمية، والعملية للباحثين عن العمل. هذا الضعف يجعل من الصعب عليهم الحصول على وظائف حتى عندما تكون متاحة في السوق. فقد شهدنا نموًا في قطاعات مثل الخدمات والضيافة، التي تشمل المطاعم، الفنادق، والمقاهي، بالإضافة إلى قطاع البناء، القطاع المالي، والزراعة، فضلًا عن القطاع الأهم، وهو قطاع النفط. ورغم الفرص التي وفرتها هذه القطاعات، لم يتمكن العراقيون من الاستفادة منها بسبب ضعف قدراتهم التنافسية، مما أدى إلى استحواذ العمالة الأجنبية على معظم هذه الوظائف.

المشكلة لا تقتصر فقط على ضعف التأهيل، بل تمتد إلى ضعف التعليم وسوء التهيئة لسوق العمل، بالإضافة إلى نقص التدريب المهني الذي يُفقد العمال العراقيين القدرة على منافسة العمالة الوافدة. كما أن ضعف تطبيق قوانين العمل ساهم في تمكين بعض جهات القطاع الخاص من استغلال العمالة الأجنبية في ظروف أقرب إلى العبودية، ما جعلها خيارًا مفضلًا لأرباب العمل على حساب العمالة المحلية، بحسب العبيدي.

ويتابع ان الحل لا يكمن فقط في زيادة الوظائف، بل في إعادة هيكلة نظام التعليم والتدريب بشكل يواكب احتياجات السوق. نحن بحاجة إلى تفعيل التعليم المهني بشكل يضمن تخريج كفاءات قادرة على المنافسة بقوة، وإعادة صياغة آليات التعليم الجامعي بحيث تكون أكثر توافقًا مع متطلبات العمل. كما يجب ربط قطاعات العمل مباشرة بالمناهج الدراسية، وزيادة ساعات التدريب العملي مقابل تقليل ساعات التلقين النظري. إلى جانب ذلك، يجب التوسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجالات حيوية مثل النفط، المصارف، السياحة، والفندقة، لضمان وجود كوادر مدربة تلبي احتياجات هذه القطاعات.

وفي المقابل، لابد من تطبيق قوانين العمل بصرامة لمنع استغلال العمالة الأجنبية بشكل غير عادل، مما يتيح للعراقيين فرصة التنافس في بيئة عمل عادلة. فبدون هذه الإصلاحات، حتى لو توفرت مئات الآلاف من فرص العمل، ستظل الحاجة إلى العمالة الأجنبية قائمة، مما يعني استمرار ارتفاع معدلات البطالة في العراق دون حلول جذرية، وفقا للعبيدي.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

شهدت ارتفاعًا ملحوظًا

رؤية اقتصادية عن معدلات البطالة في العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
Play
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
من الأخير
Play
من الأخير
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
Play
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
Play
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
Play
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
Play
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
أحلى مساء اعرف أغنيتك وين؟ 22-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-22
Play
أحلى مساء اعرف أغنيتك وين؟ 22-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-22
Morning Live
Play
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
Play
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 22-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-22
Play
قصة الأسبوع 22-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - رسالة 22-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-22
Play
أبراج - رسالة 22-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-22
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
Play
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
Play
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
Play
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
من الأخير
Play
من الأخير
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
Play
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
Play
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
Play
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
Play
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
أحلى مساء اعرف أغنيتك وين؟ 22-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-22
Play
أحلى مساء اعرف أغنيتك وين؟ 22-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-22
Morning Live
Play
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
Play
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 22-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-22
Play
قصة الأسبوع 22-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - رسالة 22-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-22
Play
أبراج - رسالة 22-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-22
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
Play
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
اخترنا لك
محافظ ديالى يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل
06:50 | 2025-01-23
الزيارة الرجبية.. السومرية تنشر قائمة بالطرق "المغلقة" في بغداد اليوم
06:15 | 2025-01-23
المالية تصدر التعليمات الخاصة باشتغال ساعات العمل الإضافية للموظف (وثائق)
06:10 | 2025-01-23
توجيه من مؤسسة الشهداء بشأن ديون ذوي الشهداء والمصابين
02:00 | 2025-01-23
معظمها خالية وازدحام غير معتاد في منطقتين.. خارطة المرور في بغداد "مختلفة تماما" اليوم
00:35 | 2025-01-23
بعد تعديل "قانون الجوازات" حديث سياسي عن امتياز ومصالح شخصية
14:36 | 2025-01-22
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.