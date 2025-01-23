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الزيارة الرجبية.. السومرية تنشر قائمة بالطرق "المغلقة" في بغداد اليوم
محليات
2025-01-23 | 06:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,333 مشاهدة
السومرية
نيوز – أمن
أقدمت القوات الأمنية، اليوم الخميس، على اغلاق عدة طرق في العاصمة
بغداد
وتحديداً بمدينة الكاظمية المقدسة بسبب توافد الزائرين نحو مرقد الامام
موسى
الكاظم (ع).
وبحسب شبكة مراسلي السومرية، فان تم غلق جميع مداخل الكاظمية الرئيسية أمام حركة السيارات والدراجات: (مدخل عبد المحسن - مدخل عدن - مدخل جسر الأئمة - مدخل البوابة "جدة")، مشيرين الى انه تم تحويل سيطرة دخول سيارات
الحمل
في
شارع
المحيط للخروج فقط - مع بقاء منافذ الدخول الثانوية (البصمة - بستان علاوي - النهرين) مفتوحة حتى الآن مع احتمالية كبيرة لغلقهن مساء اليوم لتوافد أعداد هائلة من الزائرين.
وفي منطقة الاعظمية المجاورة لمدينة الكاظمية، تم إغلاق جسر الائمة وطريق الزائرين المؤدي اليه داخل المنطقة، بحسب المراسلين.
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