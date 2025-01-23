ديالى وبابل تعطلان الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

وقال الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان هذا الإجراء يأتي احترامًا لهذه المناسبة الدينية وإتاحة الفرصة أمام الأهالي لإحياء الشعائر المرتبطة بها.كما أعلن مجلس محافظة بابل يعلن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر كافة ليوم الأحد الموافق 26 كانون الثاني /يناير 2025، لإعطاء فرصة لمواطني لأداء مراسيم الزيارة وتقديم الخدمات للزائرين باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية، وبحسب بيان ورد للسومرية نيوز.قررت محافظات عراقية عدة تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، وهي ذي قار والمثنى وميسان.كما قرر مجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة الاحد المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).