الديوانية.. العشرات يتظاهرون للمطالبة بالخدمات (صور)

وقال المحتجون في تصريحات لـ نيوز، انهم "خرجوا اليوم احتجاجا على نقص الخدمات في مناطقهم وعدم اهتمام الحكومة في تلبية مطالبهم".وأضافوا، انهم "لم يلمسوا من الحكومة أي بوادر للتحرك لإنقاذهم من واقع الخدمات المزري والمعدوم"، مؤكدين استمرارهم بالتظاهر لغاية تحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات والبنى التحتية لمناطقهم".الصور ادناه: