هزة أرضية في اربيل

وقالت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية تابعته نيوز، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية مساء الموافق 23/1/2025حدوث هزة أرضية تبعد حوالي (17) كم مدينة في اقليم كوردستان بلغت قوتها (3,6) درجة ".وأضافت: "تمّ الشعور بها من قبل المواطنين الساكتين بالقرب من حدوثها، وسنوافيكم في حال حدوث أي مستجدات أخرى ".