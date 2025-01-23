الخسائر مادية فقط.. حريق يلتهم شقة بمجمع الإسكان في أربيل

وقال المصدر لـ نيوز، ان "حريقاً اندلع في إحدى الشقق السكنية داخل مجمع الإسكان بمحافظة أربيل، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة".وأضاف، أنه "الى الان لم تُعرف أسباب الحريق، كما لم تُحدد الجهات المختصة عدد الخسائر المادية"، مؤكداً ان " فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث من اجل السيطرة على النيران".وأشار الى ان "الجهات المعنية تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".