مصرع شخص بحادث سير في البصرة

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بمصرع شخص بحادث سير في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "حادث انقلاب عجلة حمل في مما أدى إلى وفاة صاحب العجلة".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.