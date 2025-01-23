أمين بغداد يعلن مشاركة 1200 عامل و185 آلية في الكاظمية

وذكر بيان للامانة، أن "امين اطلع خلال جولة ميدانية له داخل مدينة الكاظمية المقدسة على سير تنفيذ الخطة الخدمية وتابع بشكل مباشر الخدمات المقدمة للزائرين، والتقى عدداً من المواطنين واستمع لمطالبهم وآرائهم ووجه بمعالجتها فوراً".

وأضاف أن "امين زار مقر دائرة بلدية الكاظمية وترأس غرفة العمليات الخدمية التي يتم من خلالها متابعة حركة الآليات عبر نظام الـGPS ووجه بمواصلة العمل على استنفار كافة الجهود لتقديم افضل الخدمات للزائرين وتأمين الجهد البشري والآلي وتوزيع حاويات جمع النفايات بالقرب من المواكب الحسينية".



وأشار كاظم إلى أن "الخطة داخل مدينة الكاظمية تضمنت تقسيمها إلى 6 قواطع، لتتسلم كل بلدية أحد القواطع لإدارته بالكامل كما تم تعزيز بجهد آلي وبشري من الدوائر البلدية الأخرى"، مضيفا "تم اشراك اكثر من 1200 عامل نظافة و185 آلية تخصصية تعمل ضمن جهد استثنائي مستمر على مدار 24 ساعة وسيستمر عملها الى ما بعد انتهاء مراسم الزيارة الرجبية".