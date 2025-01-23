اعتقال 16 متهما بترويج المخدرات في كركوك

أعلنت مديرية شؤون مخدرات كركوك، الخميس، عن اعتقال 16 متهما بترويج في .

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز من مديرية شؤون مخدرات بالاشتراك مع الوحدة التكتيكية التابعة لقيادة شرطة وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية وبناء على قرارات قضائية ومعلومات استباقية بنصب كمائن لمروجي في مناطق متفرقة من أنحاء مدينة واسفرت هذه العمليات إلى التصادم مع مجموعة من المروجين بواسطة الاسلحة ومطاردات".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على متهمين عدد 16 مع مسدسات عدد 3 وكمية من مادة الكرستال المخدرة وكميات من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية تقدر بحوالي 4 الاف حبة وأدوات تعاطي وعجلات عدد 3".