في الديوانية.. حديث عن تلكؤ بمشروع للمجاري

أعلن محافظ الديوانية عباس الزاملي، عن وجود تلكؤ بمشروع للمجاري في .

وقال مراسل في المحافظة، إن مجلس محافظة الديوانية عقد جلسة طارئة بحضور عدد من أعضاء وأعضاء مجلس وبحضور محافظ الديوانية عباس شعيب الزاملي تخص الخدمات ومشاكل المشاريع المتلكئة لمناقشة مشاكل الشركة الإسبانية التي أحليت اليها تأهيل 42 حيا من أحياء .

وقال محافظ الديوانية عباس الزاملي خلال الجلسة، إن "شركة نور الأفق المحال اليها مشروع المجاري متلكئة بسبب كما تقول بسبب التمويل والتخصيص المالي".

بدوره قال رئيس النزاهة في مجلس محافظة الديوانية طارق البرقعاوي خلال مؤتمر صحافي، بعد ان فزنا بعضوية مجلس اقسمنا أمام قاضي الديوانية بان لا نجامل على حساب الديوانية وعلى مصلحة الديوانية وان نضعها نصب أعيننا بالحقيقة والتي أتحمل مسؤوليتها".