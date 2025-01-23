اصطدام قطار بصهريج في البصرة

شهدت محافظة البصرة، اصطدام قطار بصهريج في مدخل .

وقال مصدر محلي في حديث لـ نيوز، إن "حادث اصطدام قطار حمل بصهريج في بداية مدخل ام قصر".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن اصابة سائق الصهريج بجروح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.