تكتك يدمر سيارة صالون في البصرة.. (صور)

نيوز – محلي

تسبب تكتك في البصرة، صباح اليوم الجمعة، بتدمير سيارة صالون مدنية.

وقال مراسل نيوز، ان "حادث سير وقع في الجمهورية وسط بين تكتك وسيارة مدنية ما تسبب بإخراج محرك وإطارات السيارة عن الخدمة واصابة صاحب السيارة".

وأضاف انه "تم نقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".