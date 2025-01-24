لماذا لا يسمح للبواخر العراقية رفع علم البلاد؟

نيوز – محلي

كشفت النقل والاتصالات النيابية، عن سبب عدم السماح للبواخر العراقية رفع علم البلاد.

وقالت فاتن القرة غولي لـ نيوز، ان "من القوانين المهمة التي تمت مناقشتها داخل النقل والاتصالات هو تعديل قانون الهيئة البحرية"، مبينة انه "لغاية هذه اللحظة لا يسمح للبواخر العراقية رفع العلم وذلك لعدم وجود مذكرة تفاهم دولية منذ عام 2002 بين وبقية وهذا من ضمن منظمات ايمو وهي منظمة بحرية دولية مقرها في لندن".

وأعربت عن املها ان "يتم التصويت على قانون الهيئة البحرية فيحسب انجاز للجنة خلال الدورة الحالية"، موضحة ان "هذا سوف يعالج الموضوع وعدة نقاط تتعلق بالقطاع البحري".

وبينت انه "تم مناقشة مع الهيئة البحرية والكادر المتقدم من خلال عدة اجتماعات".