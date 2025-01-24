تقرير جديد.. ماذا سيحصل خلال أيام زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)؟

نيوز – محلي

أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، تقريرا جديدا بخصوص حالة الطقس في أيام زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.

وجاء في التقرير الذي ورد لـ نيوز، ان "الطقس في عموم المدن يكون صحوا إلى غائم جزئي، مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من مدن جنوب البلاد ومدينتي واسط وديالى نهار ومساء الجمعة، مع فرص لهطول أمطار خفيفة في مدن جنوب البلاد وتحديدا وميسان وذي قار مساء يوم السبت ونهار الأحد".

وأضافت "اما الطقس في العاصمة فيكون صحو إلى غائم جزئيا، والرياح مستقرة على الاتجاه الغربي بسرعة خفيفة لا تتجاوز 20 كم/ ساعة".

وبينت ان "درجة الحرارة العظمى في العاصمة تتراوح نهارا بين (18 – 19) مئوية يومي السبت والأحد، اما الصغرى تتراوح ما بين (9-7) درجة مئوية"، لافتة الى ان "الاجواء تميل للدفء نهارا والبرودة خلال ساعات الليل والصباح".

وأدناه نص التقرير الجوي الخاص بايام الزيارة: