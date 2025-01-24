الزائرون يواصلون مسيرهم نحو "باب الحوائج".. أجواء روحانية في الكاظمية والسومرية توثق المشهد

وتوثق عدسة الأجواء الروحانية والمسيرات التي تجوب الشوارع المؤدية إلى مرقد "باب الحوائج"، حيث يرفع الزوار الرايات ويؤدون الشعائر الدينية تعبيرا عن حبهم وولائهم للإمام السابع من أئمة أهل البيت (ع).ويعد الإمام بن جعفر الكاظم (ع) سابع أئمة أهل البيت، وُلد عام 128 هـ في المنورة، واشتهر بلقب "باب الحوائج" نظرا لمكانته الرفيعة في قلوب المؤمنين. عاصر العديد من الحكام العباسيين، وكان رمزا للصبر والثبات في مواجهة الظلم. استشهد الإمام عام 183 هـ، حيث سجن لسنوات طويلة قبل يقتل بالسم، ويوارى جثمانه في مدينة الكاظمية، التي أصبحت مزارا يقصده الملايين سنويا.