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السيطرة على حريق حقل الرميلة في البصرة
محليات
2025-01-24 | 09:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,717 مشاهدة
أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن السيطرة على الحريق الذي نشب في احد الخزانات بالمحطة الغازية الخامسة بحقل الرميلة الشمالية في
البصرة
.
واوضحت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "الاستجابة السريعة من قبل ملاكات الإطفاء والسلامة التي قامت بعزل الصمام المتضرر جراء الحريق وتبريد الوحدات المجاورة الأخرى ساهم بشكل كبير على السيطرة على الحريق وإخماده بوقت قياسي".
من جهتها، قالت شركة نفط البصرة، إن "الحريق نشب بعد ادخال النفط الخام إلى الخزان رقم 2 في محطة DS5 في الرميلة الشمالية والذي انتهت أعمال الصيانة فيه مؤخرا حدث حريق في الخزان لأسباب فنية لم تحدد أسبابه لحد الآن".
واضافت الشركة "توجهت على الفور فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه"، مشيرة إلى أنه "ستتم إعادة المحطة إلى العمل بعد التأكد من إجراءات
السلامة
وتقييم الأضرار".
وتابعت: "أن الحادث لم يسجل فيه اي أضرار بشرية خطيرة".
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