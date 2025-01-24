السامرائي يلتقي وجهاء ومثقفي سامراء: العشائر صمام أمان لوحدة البلاد

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء الحوار حول الاجتماعية والخدمية التي تهم أبناء سامراء والمنطقة بشكل عام".وأعرب السامرائي، "عن اعتزازه بالدور التاريخي والاجتماعي الذي يضطلع به أبناء هذا الديوان الكريم في تعزيز التماسك ودعم الاستقرار، مؤكداً أن العشائر بما تمثله من قيم أصيلة، يبقون صمام أمان للحفاظ على النسيج الوطني ووحدة البلاد".كما استمع إلى "آراء الحاضرين ومقترحاتهم بشأن الواقع الخدمي والمعيشي في سامراء، مشدداً على التزام العزم بدعم المشاريع الخدمية التي تخدم أبناء وتلبي تطلعاتهم".من جانبهم، عبّر الحاضرون عن "شكرهم وتقديرهم للسامرائي على اهتمامه بقضاياهم وتواصله الدائم معهم، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع مختلف الجهات لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في المدينة".