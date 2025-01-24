نينوى.. ولادة ثلاث توائم في مستشفى الموصل العام

وقالت إدارة المستشفى انه "بعد حضور الأم إلى طوارئ النسائية وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمختبرية، أجريت لها عملية طارئة تحت التخدير العام تكللت بولادة ثلاث توائم".وأضافت: "من الجدير بالذكر أن الأم والتوائم بحالة صحية ممتازة، وتم إدخال التوائم إلى ردهة الخدج، وهم تحت المتابعة المستمرة".