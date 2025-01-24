توجيه يخص البطاقة التموينية في صلاح الدين

وقال صالح في بيان ورد لـ نيوز، انه "استجابة للمناشدات الكثيرة من قبل اهالي محافظة بخصوص تمديد فترة تحديث بيانات المواطنين في المحافظة، وجّه وزير بتمديد فترة تحديث البيانات للمواطنين في محافظة لغاية 2025/2/10".وأضاف: "كان التمديد لغاية 25/1 /2025 وتم التمديد إلى 10/2/2025".وأشار الى انه "بدأ المواطنين منذ شهر بتحديث بياناتهم الخاصة بالبطاقة التموينية الكترونياً، علما أن محافظة هي أولى المحافظات التي بدأت العمل بالتطبيق".