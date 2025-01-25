شاهد.. حادث سير مروع يخلف كارثة في ديالى

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمصرع واصابة 10 موظفين في الكهرباء بمحافظة .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "عجلة نقل (باص) تقل موظفين في محطة كهرباء المنصورية، تعرضت الى حادث سير بعد اصطدامها بسيارة أخرى قرب المحطة، ما اسفر عن 3 اشخاص واصابة 7 اخرين".

وأضاف ان "جميع المتوفين والمصابين من الموظفين"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث الى الطب العدلي".