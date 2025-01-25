"نقل المتحولات الى سجون الرجال".. هل "استنسخ" ترامب قرارًا عراقيًا سابقًا؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ولاد سلطان
من
08:00 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اصطدام قطار بصهريج في البصرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-514144-638733966237194096.jpeg
"نقل المتحولات الى سجون الرجال".. هل "استنسخ" ترامب قرارًا عراقيًا سابقًا؟
محليات
2025-01-25 | 05:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
606 مشاهدة
السومرية
نيوز
لاتزال تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نقل "الرجال السجناء المتحولين جنسيًا الى نساء"، الى سجون الرجال، تثير الجدل والنقاش في مختلف الأوساط العالمية، مع مخاوف من تعرض "هذا الصنف من السجناء" الى الخطر، لكن القرار ذكّر بما حدث للمتحول
العراقي
المعروف بـ"جوجو دعارة"، واسمه الحقيقي عبد الله، والذي توفي منتصف عام 2024 في احد السجون بعد حوالي عامين على اعتقاله.
وتلقت السجون الفيدرالية أمرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل النساء المتحولات جنسيا "اصلهن رجال" لقضاء مدة عقوبتهن في سجون الرجال.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الوثيقة كانت جزءا من أمر تنفيذي شامل أصدره ترامب في أول يوم له في منصبه، وهو أمر يسعى إلى الحد من اعتراف
الدولة
بجنس الشخص سوى بجنسه حين الولادة، فيما انتقد المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا وحقوق السجناء هذا الأمر، قائلين إنه سيعرضهم للخطر.
وفي 20 يناير 2025، وقع ترامب مرسوما يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما الذكر والأنثى، واستعاد الحقيقة البيولوجية على مستوى الحكومة الفيدرالية بموجب وثيقة تسمى "حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي المتعلق بالجنسين واستعادة الحقيقة البيولوجية الكاملة للحكومة الفيدرالية"، وعلى مستوى الولايات سيتم إنشاء الفئات التالية: "امرأة"، "فتاة"، "رجل"، "فتى"، "أنثى"، "ذكر".
في مايو/ أيار 2022 اعتقلت القوات الأمنية عبد الله عبد الأمير، والشهير بمواقع التواصل الاجتماعي بـ"جوجو دعارة"، بتهمة ابتزاز مسؤولين وفنانات، وفي تموز من نفس العام أي بعد شهرين من اعتقاله، انتشرت معلومات عن نقل "جوجو دعارة" الى سجن الرجال، وهو ما تسبب بضجة وجدل كبيرين حينها، حول اتخاذ السلطات العراقية الأمنية حينها قرار مثل هذا والذي اشبه ما يكون بـ"الانتقام" من السجين/السجينة.
وتوفي المتحول "جوجو دعارة" بعد عامين من ذلك، حيث اعلن بصورة مفاجئة عن وفاة "جوجو دعارة" في احد السجون العراقية في مايو/ايار 2024، وذهبت الشكوك الى انها توفيت في سجن الرجال نتيجة اعتداء، الا ان وزارة العدل قالت ان النزيل كان محتجزا في غرفة خاصة، والمؤشرات تقول انه توفي بسكتة قلبية، الا ان التحقيقات حتى الان لم تظهر، ولا تزال الوفاة غامضة حتى الان.
ويطرح قرار ترامب وتشابهه مع القرار المتخذ في
العراق
في حال صحت المعلومات حينها عن ان جوجو دعارة تم نقلها الى سجن الرجال، يطرح الكثير من التساؤلات والاشكاليات حول مدى إمكانية اتخاذ قرارات من قبل الرؤساء والسلطات بما لا يتطابق مع ما يعلن عن البلدان في مسألة "الحقوق والحماية"، مع الجدل المستمر بشأن كيفية التعامل مع هكذا نوع من القضايا والحالات الطارئة على الطبيعة البشرية.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
وزير العدل: ماضون بالارتقاء بالملف الإنساني في السجون العراقية
04:13 | 2024-11-02
الصحة العاطفية تحسنت 5 نقاط بعد انهيار العام الماضي.. نساء العراق بالمؤشر العالمي لصحة المرأة
04:03 | 2025-01-25
الغيوم تتراكم بزوايا محددة في العراق.. ملخص الامطار بالزمان والمكان
00:46 | 2025-01-25
بعد اشتباك مسلح.. مقتل عنصرين من الـ (pkk) شمال العراق
13:02 | 2025-01-24
العراق
سجون العراق
المتحولين جنسيا في السجون
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الملكة رانيا تعلن حمل الأميرة إيمان
دوليات
45%
07:44 | 2025-01-24
الملكة رانيا تعلن حمل الأميرة إيمان
07:44 | 2025-01-24
لماذا لا يسمح للبواخر العراقية رفع علم البلاد؟
محليات
20.87%
04:00 | 2025-01-24
لماذا لا يسمح للبواخر العراقية رفع علم البلاد؟
04:00 | 2025-01-24
مركز أسبر يوضح بشأن تصريحات الشرع حول تهجير العراقيين
منوعات
19.63%
11:45 | 2025-01-24
مركز أسبر يوضح بشأن تصريحات الشرع حول تهجير العراقيين
11:45 | 2025-01-24
الى العراقيين جميعا.. احذروا هذه المنطقة: قد تؤدي الى المجهول
محليات
14.5%
01:47 | 2025-01-25
الى العراقيين جميعا.. احذروا هذه المنطقة: قد تؤدي الى المجهول
01:47 | 2025-01-25
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-24
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
Morning Live
التخطيط للمستقبل ..ضرورة أم رفاهية - حلقة ٢٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-23
Morning Live
التخطيط للمستقبل ..ضرورة أم رفاهية - حلقة ٢٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-24
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
Morning Live
التخطيط للمستقبل ..ضرورة أم رفاهية - حلقة ٢٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-23
Morning Live
التخطيط للمستقبل ..ضرورة أم رفاهية - حلقة ٢٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
اخترنا لك
لماذا تأخرت إجراءات المباشرة بتنفيذ مترو بغداد؟
05:40 | 2025-01-25
حريق في الكرادة
05:27 | 2025-01-25
بعد التأكد من نزاهته.. القضاء ينصف الاستثمار ويعيد الاجازة لمشروع "مجمع الزهور"
05:13 | 2025-01-25
الصحة العاطفية تحسنت 5 نقاط بعد انهيار العام الماضي.. نساء العراق بالمؤشر العالمي لصحة المرأة
04:03 | 2025-01-25
اكثر من 90 توقيعا لاستجواب وزيرة الاتصالات
04:00 | 2025-01-25
شاهد.. حادث سير مروع يخلف كارثة في ديالى
02:54 | 2025-01-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.