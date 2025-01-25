لماذا تأخرت إجراءات المباشرة بتنفيذ مترو بغداد؟

نيوز – محلي

اكدت النقل والاتصالات النيابية، ان الإجراءات المتعلقة بالمباشرة في تنفيذ ميترو لم تشهد أي تقدم.

وقالت زهرة البجاري لـ نيوز، ان "من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي طرحتها حكومة محمد شياع السوداني، هي مترو بغداد"، مبينة ان "هذا المشروع ينتظره الشعب واهالي بصورة خاصة".

وأضافت انه "لا يوجد أي تقدم باجراءات تنفيذ المشروع"، مشيرة الى انه "تم احالة المشروع الى شركة معينة لكن لحد الان لم يتم التعاقد وانتهى عام 2024 ولا جديد".

وطالبت البجاري "الاهتمام بهذا الموضوع كون ميترو من المشاريع الحيوية"، لافتة الى ان "انجاز مشروع مترو هو حلم لمن ينتظره، كون جميع دول العالم تحتوي على مترو وبغداد عاصمة الحضارات تفتقر لمثل هذه المشاريع".