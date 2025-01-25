السامرائي يلتقي شيوخ وأكاديميين في الفلوجة: دوركم مهم في بناء المستقبل

وذكر بيان لمكتبه، ان "السامرائي يرافقه عدد من نواب وقيادات العزم، زار اليوم، مضيف علي حماد سمير الشلال المحمدي في مدينة الفلوجة، حيث التقى عدداً من شيوخ ووجهاء وأكاديميي المدينة".وجرى خلال اللقاء "مناقشة التي تهم مدينة وسبل تعزيز والعمل المشترك، مؤكداً على الدور الكبير الذي يضطلع به الشيوخ والأكاديميون في دعم استقرار والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمدينة".من جانبهم، أعرب الحاضرون عن "شكرهم وتقديرهم للسامرائي على زيارته واهتمامه بقضايا الفلوجة، مؤكدين حرصهم على دعم التي تخدم أبناء المدينة".