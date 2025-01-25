السامرائي يبحث في الفلوجة سبل تعزيز الاستقرار ودعم الإعمار

وأكد السامرائي وفق بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، على "أهمية دور العشائر في الصفوف ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن العزم ملتزم بالعمل على تلبية تطلعات أبناء الفلوجة ودعم المشاريع التي تسهم في الواقع المعيشي والخدمي للمدينة".من جانبهم، "رحّب الحاضرون بزيارة السامرائي، معربين عن شكرهم وامتنانهم لجهوده المستمرة في خدمة أبناء الفلوجة وتعزيز التواصل مع جميع مكوناتها".