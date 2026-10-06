إطلاق التقديم إلى كلية التميز للأعمال في جامعة الانبار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "شروط وضوابط التقديم تتضمن أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية للفرع العلمي للعام الدراسي 2026/2025 للدور (الأول حصرا) على أن لا يقل معدله النهائي عن 85% ويُشترط للقبول اجتياز امتحان الكفاءة (الوطني) والمقابلة العلمية والشخصية".وأضافت ان "الطالب يمكنه التقديم إلى أقسام الكلية (قسم ذكاء الاعمال - المالية) عبر تطبيق (منصة قدم) ويستمر إلى غاية يوم الخميس الموافق 2026/10/15".