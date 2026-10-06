توضيح رسمي بشأن حادثة العثور على جثة مواطن في طريق أربيل – شقلاوة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "في تاريخ 4 تشرين الأول 2026، وعلى طريق - بالقرب من قرية بانيمان، عُثر على جثة المواطن المسمى (سنعان طه). وفور وقوع الحادثة، بدأت المتابعة من قبل فريق التحقيق في مديريتنا بالتنسيق مع (مديرية أسايش بيرمام)، حيث تبين أن شاحنة قد صدمت المواطن (سنعان) ثم تركت جثته وفرت هاربة".وتابعت انه "تم الكشف عن هوية سائق الشاحنة وبقرار من قاضي تحقيق أسايش أربيل، القي القبض على المتهم المسمى (گ ، س ، ص)"، موضحة انه "من خلال التحقيقات، تبين أن هذا الحادث هو حادث مروري، ولا يزال التحقيق في تفاصيله مستمراً".